Vaksinen til AstraZeneca godkjent av legemiddeltilsynet i EU – òg for eldre

Som venta gav EMA tommelen opp då dei møttest fredag for å vurdere den tredje vaksinen som blir godkjend for bruk i EU og Noreg. Den er godkjend for alle over 18 år, og det er ikkje gjort noko unntak for dei aller eldste, slik det var snakk om i forkant.

Det er førebels stor uvisse rundt utrullinga av den nye vaksinen. I forkant av godkjenninga har EU og AstraZeneca hamna i ein open og til dels bitter krangel om leveransane. Førre veke varsla farmasigiganten at dei berre kunne levere 31 millionar dosar i første kvartal, ikkje dei 80 millionar dosane EU var førespegla.

Nokre timar før godkjenninga kom det meldingar om at AstraZeneca kunne skaffe ytterlegare åtte millionar dosar.

– Bindande

AstraZeneca og EU er usamde om grada av forplikting i avtalen som skal gi unionen opptil 400 millionar dosar. Medan AstraZeneca seier avtalen berre forpliktar dei til å gjere sitt beste, står EU og kommisjonsleiar Ursula von der Leyen fast på at avtalen er krystallklar og bindande.

Fredag vart dei to partane samde om å offentleggjere ein sladda versjon av kontrakten som vart inngått i august.

Selskapet har òg vist til produksjonsproblem ved anlegget sitt i Belgia. Det fekk EU til å be belgiske styresmakter inspisere fabrikken, noko som vart gjord torsdag.

Krisemøte

EU er òg opprørte over at farmasigiganten samtidig leverer som normalt til Storbritannia, der to av dei fire europeiske fabrikkane til selskapet ligg. Det er ingen punkt i avtalen som seier noko om at vaksinar i EU berre skal komme frå fabrikkar som ligg i unionen, seier EU. Brussel meiner òg at dei ikkje skal hamne bak britane i køen, sjølv om dei signerte avtalen sin med AstraZeneca fleire månader før EU.

– Det var ingen klausul om at Storbritannia eller noko anna land skulle ha forrang. Kontrakten seier berre kor mykje som skulle leverast i kvart kvartal, sa helsekommissær Stella Kyriakides før eit krisemøte med AstraZeneca onsdag.

Til helga løftar EU vaksinane opp på øvste nivå i kommisjonen. Ifølgje Politico skal von der Leyen søndag i videomøte med toppsjefane i alle vaksineleverandørane, inkludert AstraZenecas Pascal Soriot.

