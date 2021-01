Søreide gleder seg over Bidens kursendring

utenriks

President Donald Trump vedtok i 2017 at organisasjonar som ønskte amerikansk støtte måtte sertifisere at dei ikkje ville «utføre eller aktivt promotere abort som ein familieplanleggingsmetode».

Dette ramma òg hjelpeorganisasjonar som fekk støtte til prosjekt innan mødrer- og barnehelse, ernæring, hiv/aids, behandling av malaria, tuberkulose og tropiske sjukdommar, og vass-, sanitær- og hygieneprogram.

Noreg gav fleire gonger uttrykk for bekymring overfor USA og viste til kva avgrensingar dette fekk for verksemda til hjelpeorganisasjonane.

Torsdag underteikna president Joe Biden ein presidentordre som avskaffa politikken til forgjengaren på området, kjent som Mexico City Policy. Det er gode nyheiter, meiner utanriksminister Ine Eriksen Søreide (H).

– Eg er glad for at president Biden no avskaffar den såkalla Mexico City Policy. Noreg ser fram til å jobbe tett saman med USA igjen i det globale arbeidet for å fremje og verne menneskerettane til kvinner og jenter, inkludert seksuell og reproduktiv helse og rettar, seier Søreide.

(©NPK)