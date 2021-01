Norsk Syria-utsending skuffa over manglande framgang

utenriks

Den femte runden med grunnlovsforhandlingar har gått føre seg i Genève denne veka. Håpet er at dei FN-leidde forhandlingane skal føre landet eit steg nærare slutten på den nesten ti år lange borgarkrigen som har kravd hundretusenvis av menneskeliv og sendt millionar av innbyggjarar på flukt.

– Eg gav ei fråsegn til alle dei 45 medlemmene av komiteen. Eg trur det er riktig å seie at det var ei open, ærleg og direkte vurdering av kvar vi står, og eg sa til medlemmene at vi ikkje kan halde fram på denne måten, og at veka har vore ein skuffelse, seier den norske diplomatveteranen på ein pressekonferanse i den sveitsiske byen.

Pedersen seier at han hadde sett nokre mål som han trudde deltakarane på konferansen kunne klare å oppnå. Det skjedde likevel ikkje.

Heller ikkje dei fire tidlegare forhandlingsrundane har ført fram til noko gjennombrot.

– Denne veka har vist at denne tilnærminga ikkje verkar, og vi kan ikkje halde fram med å møtast viss vi ikkje gjer noko med det, seier Pedersen.

