Italia vil ikkje selje våpen til Saudi-Arabia og Emirata

utenriks

– Regjeringa har oppheva godkjenningane av eksport av missil og flybomber som var til behandling, sa utanriksminister Luigi Di Maio fredag.

– Respekt for menneskerettane er for oss ei ubryteleg forplikting, la han til.

Ein mellombels stans i våpensalet på 18 månader blir dermed permanent. Då våpensalet først vart innstilt i 2019, gjorde di Maio det klart at avgjerda er knytt til krigen i Jemen.

Saudi-Arabia og Dei sameinte arabiske emirata har viktige roller i koalisjonen som kjempar mot houthi-opprørarane i Jemen.

Europeiske menneskerettsaktivistar har lenge vore bekymra for at våpen som blir selde til desse to landa, kan bli brukt i Jemen-krigen.

