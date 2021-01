utenriks

100.000 av dei er fordrivne internt i landet, og like mange har flykta over grensene, opplyste FN fredag.

– Tryggingssituasjonen i Den sentralafrikanske republikken har drive over 200.000 menneske på flukt i landet og i nabolanda på under to månader. Titusenvis møter dystre forhold, sa ein talsmann for FNs høgkommissær for flyktningar (UNHCR) i Genève.

