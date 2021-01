EU-landa tilrår strengare reisekrav frå mørkeraude land

utenriks

Den nye kategorien på fargekartet vart foreslått av EU-kommisjonen og kjem i tillegg til dagens raude, gule og grøne soner. Land eller regionar med meir enn 500 nye smitta per 100.000 innbyggjarar dei siste to vekene skal merkast som mørkeraude på EUs fargekart.

For ikkje-nødvendige reiser frå desse regionane tilrår dei 27 EU-landa koronatest før avreise og karantene ved framkomst. Den same tilrådinga gjeld for reisande frå område der den nye virusvarianten dominerer.

EU-landa vil òg rå mot alle reiser som ikkje er nødvendige til eller frå område med stort smittetrykk.

Tilrådinga er ikkje bindande sidan helsespørsmål blir avgjort i kvart enkelt medlemsland. Tyskland seier dei kan innføre strengare tiltak allereie laurdag, i eit forsøk på å avgrense spreiinga av dei nye mutasjonane. Innstrammingane, som inkluderer innreiseforbod for personar frå Storbritannia, Sør-Afrika, Irland, Portugal og Brasil, skulle eigentleg gjelde frå 17. februar, men regjeringa vurderer å påskunde dei. I tillegg kan Lesotho og Eswatini bli lagde til lista.

