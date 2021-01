EMA varslar vaksineavgjerd fredag ettermiddag

utenriks

EMA skulle opphavleg ha offentleggjort avgjerda si klokka 15, men skriv på Twitter kort tid før det at fråsegna blir utsett i halvannan time.

Det er venta at vaksinen får tommelen opp for bruk i EU og Noreg, men det kan vere han berre blir godkjend for personar under 65 år. Både EMA og fleire land har den siste tida sagt at det ikkje er nok informasjon til å vurdere om vaksinen er effektiv på eldre.

Ei slik avgrensing kan påverke massevaksinasjonsprogramma, sidan eldre blir rekna som ei risikogruppe og er prioritert i vaksinekøen i mange land.

