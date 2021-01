utenriks

Den tyske delen av organisasjonen One, som kjempar mot fattigdom, har vurdert fleire land og innsatsen til vaksineselskap for å gjere vaksinen tilgjengeleg. AstraZeneca gjer det best av produsentane og får 8,8 av 15 moglege poeng.

Sør-Afrika, som får ni poeng, er dei einaste som står over AstraZeneca på lista. Like bak AstraZeneca følgjer Storbritannia. Først på åttande plass finn vi EU, som for tida er inne i ein bitter krangel med AstraZeneca om leveransar av vaksinar.

