AstraZeneca-kontrakt med EU seier vaksinar kan hentast frå Storbritannia

utenriks

Kontrakten vart offentleggjord av EU-kommisjonen fredag klokka 12, etter at AstraZeneca samtykka til å offentleggjere ein sladda versjon.

– Vi ønskjer den auka openheita selskapet viser om deltakinga i vaksineutrullinga velkommen, skriv kommisjonen i ei pressemelding.

Varsla kutt

AstraZeneca varsla førre veke eit betydeleg kutt i vaksineleveransane i første kvartal. EU meiner selskapet er forplikta til å levere, medan farmasigiganten seier han berre har lova å gjere sitt beste.

Dette omstridde punktet, om det som i avtalen er omtalt som «beste rimelege innsats», er ein del av teksten som vart lagd ut fredag. Det er òg ei forklaring av kva som blir meint med formuleringa. Om det bidreg til å dempe konflikten er likevel uvisst. Her er det ikkje ordlyden, men kva han faktisk betyr og kva grad av forplikting ho inneber, dei to partane er usamde om.

Førehandsavtalen gjeld kjøp av inntil 300 millionar dosar pluss ein opsjon på ytterlegare 100 millionar dosar. Detaljane om kor mange dosar som skal leverast når, er likevel sladda. Kor mykje EU-landa skal betale per dose er òg sladda.

Britisk produksjon

Eit anna punkt som har skapt strid, er om EU kan forvente at dei skal få vaksinar som blir laga ved anlegget til produsenten i Storbritannia.

– Framstillinga skal skje på produksjonsstader i EU (som i dette tilfellet og berre her inkluderer Storbritannia og Nord-Irland). Vaksinane kan òg framstillast på anlegg utanfor EU for å påskunde leveransane av vaksinar i Europa, står det i kontrakten.

EU har irritert seg kraftig over at AstraZenecas toppsjef har sagt at leveransar til Storbritannia har forrang fordi britane signerte kontrakten med selskapet tidlegare. Leveransar til EU frå dei britiske fabrikkane kan berre skje «på eit seinare tidspunkt», har Pascal Soriot sagt.

I kontrakten som er offentleggjord, inngår dei to fabrikkane i Storbritannia i lista over kvar produksjonen til å dekkje EU-kontrakten skal skje. EU-kommisjonen påpeikar at det ikkje er andre tiltak eller kontraktar som hindrar selskapet i å gjennomføre det som blir lova.

(©NPK)