Navalnyj-allierte arresterte i Russland

utenriks

Fire framståande Navalnyj-allierte vart arresterte torsdag. Dei blir haldne i varetekt i to døgn for påståtte brot på koronarestriksjonar under demonstrasjonane som vart haldne i helga.

– Politiet gjer jobben sin. Det var ei rekkje brot på russiske lover, sa president Vladimir Putins talsmann Dmitrij Peskov då han kommenterte arrestasjonane torsdag.

Same dag skreiv russisk påtalemakt ut åtvaringar til Facebook, Google, Twitter, Tiktok og russiske sosiale nettverk.

– Staten ønskjer ikkje at sosiale nettverk blir ei plattform for å fremje slike ulovlege handlingar, sa Peskov.

På spørsmål om styresmaktene kan blokkere sosiale medium dersom dei nektar å etterfølgje kravet, svarte Peskov at det er opp til relevante etatar å avgjere.

