Klimakrise vekkjer djup bekymring i global FN-undersøking

1,2 millionar menneske har delteke i den globale FN-undersøkinga, og nesten to tredelar av dei meiner at menneskja står overfor ei alvorleg klimakrise, opplyser forskarar frå FNs utviklingsprogram (UNDP) og Oxford-universitetet.

– Bekymringa over klimakrisa er langt meir utbreidd enn vi har vore klar over, seier sosiolog Stephen Fisher ved Oxford-universitetet, som er ein av forskarane bak studien.

Vil ha koordinert handling

Undersøkinga er gjennomført i 50 land blant unge og gamle, fattige og rike. Dei vart òg bedne om å ta stilling til ulike politiske moglegheiter og reaksjonar på klimakrisa.

– Det store fleirtalet av dei som anerkjenner ei alarmerande klimakrise, ønskjer rask og koordinert handling, seier Fischer.

Over 80 prosent av dei spurde i Storbritannia, Italia og Japan uttrykte djup bekymring for klimakrisa og global oppvarming, medan meir enn 75 prosent i Frankrike, Tyskland, Sør-Afrika og Canada gjorde det same.

Klimarørsle vinn fram

Meiningsundersøkinga er gjennomført via ein app som har gitt forskarane tilgang til demografiske grupper som normalt ikkje ville ha delteke i slike undersøkingar.

Resultata tyder på at den globale grasrotrørsla for klimahandling vinn stadig meir fram. Rørsla fekk for alvor stor internasjonal merksemd i 2019, mellom anna inspirert av den svenske aktivisten Greta Thunberg som den gong var 16 år.

Korona-fokus

Dette skjer sjølv om koronapandemien har stole det meste av folks merksemd det siste året og skove klimakrisa i bakgrunnen.

Global oppvarming fører mellom anna til meir ekstreme og farlege vêrforhold og får verdshava til å stige.

Aukande temperatur på jorda fører til nye nedbørsmønster, tørke, flaum og utrydding av artar. Område der det bur folk risikerer å bli overfløymde, og matproduksjonen i verda kan bli trua.

