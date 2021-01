FN åtvarar om at asylinstituttet er under angrep i Europa

utenriks

FNs høgkommissær for flyktningar (UNHCR) ber landa i Europa etablere uavhengige system for å overvake og sikre retten til asyl og for å etterforske brot på denne retten.

Gillian Triggs i UNHCR seier organisasjonen har fått «ein straum av rapportar om europeiske land som nektar flyktningar retten til asyl, sender folk heim etter at dei har nådd land eller territorialfarvatnet og som brukar vald mot flyktningar på grensa».

– Tvang og bortvising blir utøvd på ein valdeleg og systematisk måte. Båtflyktningar blir slepte tilbake. Folk blir samla opp etter at dei har komme i land og tvinga tilbake på havet. Mange har rapportert om valdsbruk frå statlege tryggingsstyrkar, seier Triggs.

Høgkommissæren for flyktningar åtvarar om at folk som kjem til Europa via land òg blir arresterte og returnerte med tvang til naboland «utan noko som helst omsyn til deira internasjonale behov for vern».

