EU-byrå tilrår tre veker mellom Pfizers vaksinedosar

utenriks

Storbritannia, som var først ute med å godkjenne vaksinen, har til no tilrådd eit intervall på opp til tolv veker mellom dosane.

Men avgjerda har vore omstridt, og den britiske legeforeininga har bede om at det ikkje går meir enn seks veker mellom dosane.

Verdshelseorganisasjonen (WHO) har på si side tilrådd eit intervall på fire veker for at ho skal vere mest mogleg effektiv. WHO meiner dessutan at intervallet berre bør aukast til seks veker under heilt spesielle omstende.

Norske styresmakter har til liks med EMA tilrådd minst tre veker mellom vaksinedosane, og oppdaterer no produktinformasjonen slik at tilrådinga blir tre veker, opplyser Statens legemiddelverk til NTB.

