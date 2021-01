Auka risiko for mutasjonar når fleire i verda blir smitta

utenriks

I Noreg er ei rekkje kommunar i Oslo-området og Viken stengde ned etter utbrotet av den britiske koronavarianten i Nordre Follo.

Mutasjonen er til saman påvist i over 60 land og vekkjer bekymring fordi han truleg smittar lettare. Det gjer sannsynlegvis òg to andre mutasjonar som førebels ikkje er oppdaga i Noreg.

At det etter kvart har dukka opp nye variantar som det er vanskelegare å kjempe mot, er ikkje veldig overraskande for ekspertar og virusforskarar.

Når fleire menneske i verda blir smitta, aukar òg risikoen for mutasjonar med betydelege konsekvensar, påpeikar epidemiologen Emma Hodcroft ved Universitetet i Bern.

Utkonkurrerer andre variantar

På verdsbasis har talet på daglege registrerte smittetilfelle halde fram å stige nesten samanhengande sida pandemien byrja.

Innimellom skjer det ved tilfeldige små endringar i arvmaterialet til viruset – mutasjonar. Dette er normalt, og dei fleste mutasjonane får inga særleg betydning.

Men når talet på smitta veks, aukar òg risikoen for endringar som gir viruset ein «fordel». Slike mutasjonar kan spreie seg og potensielt utkonkurrere tidlegare variantar av koronaviruset SARS-CoV-2.

Hadde styresmaktene i landa i verda i staden klart å få smittetala nedover, ville risikoen gått ned.

– Held vi smittetalane lågare, så avgrensar vi i botn og grunn leikegrinda til viruset, seier Hodcroft.

Møte motstand

Epidemiologen peikar òg på ein annan faktor som kan påverke framveksten av farlege mutasjonar: Miljøet som viruset spreier seg i.

I denne samanhengen er miljøet befolkninga i landa som er ramma av pandemien. Hodcroft meiner det har betydning at viruset oftare må bryne seg på personar med immunitet, anten fordi dei tidlegare har vore smitta eller fordi dei er vaksinerte.

Når viruset møter motstand, kan det indirekte gi ein fordel til mutantar med nye eigenskapar.

Andre ekspertar peikar på at uheldige mutasjonar kan oppstå i spesielle situasjonar når viruset infiserer menneske med svekt immunforsvar. Då kan infeksjonen vare lenger enn normalt, slik at viruset får god tid på seg til å mutere.

Sjølv om immunforsvaret ikkje fungerer optimalt, vil det likevel gi viruset motstand. Dermed oppstår ein «arena» der virus med nye eigenskapar kan få ein fordel og formeire seg.

Heilt sidan starten av pandemien er menneske med svekt immunforsvar vorte freista skjerma frå smitte. Men aukande smittetal løftar risikoen for at ein del av dei blir smitta likevel, påpeikar virolog Björn Meyer ved Institut Pasteur i Paris.

Kanskje meir dødeleg

Ein av dei nye mutantane som vekkjer bekymring, vart først oppdaga i Sør-Afrika. Her har mange menneske svekte immunforsvar som følgje av HIV-epidemien.

Både denne mutanten, den britiske og ein som først vart påvist hos pasientar som hadde vore i Brasil, ser ut til å smitte lettare enn tidlegare variantar.

Førebels er det uklart om dei òg gjer pasientane sjukare. Førebelse undersøkingar tyder på at den britiske mutanten kan vere litt meir dødeleg.

Etter kvart som stadig fleire blir smitta, aukar òg sannsynet for mutantar som er farlegare for dei som blir ramma. Men Björn Meyer peikar på eit mogleg lyspunkt ved situasjonen som no styrer utviklinga av virusvariantane.

Med smitteverntiltak og vaksinasjon over store delar av verda er det truleg dei meir smittsame variantane som vil klare seg best – ikkje dei som gjer pasientane sjukare.

(©NPK)