YouTube forlengjer utestenginga av Trump

YouTube stengde Trumps konto 12. januar på ubestemd tid etter storminga av Kongressen og forlengde utestenginga igjen 20. januar.

Etter ei ny vurdering blir kontoen verande deaktivert på ubestemd tid, skriv The Guardian. YouTube er eigd av Alphabet, Googles eigarselskap.

– I lys av bekymringa for risikoen for vald blir kanalen til Donald J. Trump verande stengd. Medarbeidarane våre er årvakne og følgjer nøye med på utviklinga, seier ein talsperson til Cnet, som først omtalte saka.

Selskapet vil ikkje seie noko om kor lenge kontoen kan bli verande stengd.

YouTube opplyser vidare at advokaten til Trump, Rudy Giuliani, ikkje lenger får delta i Partner Program, der medlemmene kan tene pengar på videoane sine. Bakgrunnen er at han fleire gonger har brote retningslinjene ved å fremje uriktige opplysningar om presidentvalet, som han hevdar Trump tapte som følgje av massiv juks.

Giuliani har mellom anna lagt ut videoar med titlar som «The Biden Crime Family's Payoff Scheme» og «Election Theft of the Century» på YouTube-kanalen sin, som har rundt 600.000 abonnentar.

76-åringen vart nyleg saksøkt for drygt 11 milliardar kroner av Dominion, selskapet som har levert mange av dei elektroniske stemmemaskinane i USA. Bakgrunnen er at han har skulda Dominion for å ha medverka til valjukset.

Ifølgje YouTube kan Giuliani anke avgjerda om 30 dagar, dersom han fjernar innhald som strid mot retningslinjene til videotenesta.

