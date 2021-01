Verda har passert 100 millionar smittetilfelle

utenriks

Tal innhenta frå nasjonale helsestyresmakter viser at det per no er 100.201.258 registrerte smittetilfelle globalt, ifølgje Johns Hopkins oversikt.

Oppteljinga til Worldometers viser at det er 100.782.153 registrerte smitte i verda, men desse tala utgjer berre ein del av det reelle talet på smitta, skriv nyheitsbyrået AFP.

Det blir registrert opp mot ein halv million nye smittetilfelle kvar dag, og det er USA som har flest med ein firedel av det globale smittetalet. Landet har over 26 millionar stadfesta smittetilfelle og også flest koronarelaterte dødsfall med meir enn 435.000, ifølgje Worldometers.

Globalt nærmar dødstalet knytt til koronapandemien seg 2,2 millionar.

(©NPK)