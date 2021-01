Trump har framleis politiske ambisjonar, få trur han blir dømd

utenriks

Mange republikanarar nektar å forsvare Donald Trump for rolla han spelte i forkant av at kongressbygningen vart storma 6. januar.

Lite tyder likevel på at Senatet vil finne han skuldig når riksrettssaka kjem opp i februar, noko som føreset at 17 av dei 50 senatorane til republikanarane stemmer saman med demokratane.

Republikanarar som offentleg har støtta riksrettssaka, har hausta sterk kritikk frå støttespelarane til Trump og fryktar følgja når det skal haldast mellomval i 2022.

Då Senatet tysdag skulle stemme over eit forslag om å stanse riksrettssaka, var det berre fem republikanarar som braut ut og stemde saman med demokratane då forslaget vart forkasta.

Lite tyder på at ytterlegare tolv republikanske senatorar vil endre meining og sørgje for at Trump blir dømd.

– Vinden har snudd

– Den politiske vinden i Det republikanske partiet har snudd, seier Ralph Reed, som leier Faith and Freedom Coalition og støttar Trump.

– Sjølv om ein meiner at Trump gjorde feil etter valet i november og 6. januar, så var Trumps politikk og sigrar for store til at partiet kan etterlate han på slagmarka, seier han og viser mellom anna til utnemninga av konservative dommarar og skattekutta som vart innførte.

Kampanje

Trump sjølv er kasta ut av sosiale medium og held for tida til på golfklubben sin i Palm Beach i Florida, men han engasjerer seg framleis i amerikansk politikk.

Tidlegare i veka takka han den tidlegare pressesekretæren sin Sarah Huckabee Sanders ved å støtte guvernørkandidaturet hennar i Arkansas. Han gjekk òg ut med støtte til Kelli Ward, også det ein støttespelar, som vart attvalt som leiar av Det republikanske partiet i Arizona.

Medarbeidarane til Trump har uformelt òg gitt grønt lys til ein kampanje mot dei ti republikanarane i Representanthuset som stemde for forslaget frå Demokratane om å stille Trump for riksrett.

Dei ti kongressrepresentantane blir no utfordra i delstat etter delstat av Trump-lojalistar, og sonen til Trump, Donald jr., er ein ivrig pådrivar.

Ikkje gløymde

Blant dei det blir retta kraftig skyts mot er ein republikanar med stor innverknad, Liz Cheney i Wyoming, som etter storminga av Kongressen slo fast at ingen president i historia til USA hadde gjort seg skuldig i eit større svik mot grunnlova enn Trump.

Trump har heller ikkje gløymt at Brian Kemp, den republikanske guvernøren i Georgia, nekta å slutte opp om hans eigen påstand om massiv valfusk i delstaten, og han har derfor lansert ein motkandidat til posten.

Også i fleire andre delstatar står Trump-tilhengjarar klare i kulissane til å utfordre partikollegaer som har kritisert den tidlegare presidenten.

Elskar medium-søkjelyset

Medan andre presidentar i stor grad trer tilbake frå amerikansk politikk, i det minste mellombels, når dei forlèt Det kvite hus, bryt Trump med denne tradisjonen.

Ingen har rett nok vore i tvil om at Trump elskar å vere i søkjelyset til media, så direkte overraskande er det derfor ikkje.

– Vi kjem tilbake i ei eller anna form, proklamerte 74-åringen då han forlét Washington, men førebels er det uklart kva ambisjonar han sjølv har.

Valkampkasse

Trump er svært populær blant mange republikanske veljarar, og han har òg godt over 400 millionar kroner i valkampkassen sin. Desse pengane kan han til dømes bruke til å støtte kandidatar som utfordrar dei som kritiserer han.

– Etter valet fortalde han meg at han kom til å engasjere seg sterkt, seier Matt Schlapp, som leier American Conservative Union.

– Han kjem til å halde fram med å kommunisere. Han kjem til å gi uttrykk for meiningane sine, noko eg synest er storarta og har oppmuntra han til, seier han.

Mellomvalet

Medarbeidarane til Trump har dei siste dagane òg brukt tid og krefter på å forsikre republikanarane om at den tidlegare presidenten ikkje har planar om å starte eit nytt parti, noko han tidlegare har antyda.

Målet til Trump er derimot å ta kontroll over Det republikanske partiet, som er djupt splitta etter å ha mista både presidenten og fleirtalet i begge kammer i Kongressen.

Ifølgje medarbeidarar vil Trump, så snart riksrettssaka er over, jobbe for å vinne att dette fleirtalet.

– Men no førebur vi oss på riksrettssaka, det er der innsatsen er, seier rådgivaren til Trump, Jason Miller.

