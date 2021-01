IMF med åtvaring trass vaksineoptimisme

utenriks

Sjølv om optimismen er tilbake på børsane rundt i verda, er økonomien framleis avhengig av ulike støttetiltak, påpeikar IMF i ein rapport om finansiell stabilitet i verda.

– Marknaden ristar av seg veksten i covid-19-tilfelle og satsar på at vedvarande politiske tiltak vil vege opp for dårlege økonomiske utsikter på kort sikt og vere ei bru til framtida, skriv fondet i ein kommentar til rapporten.

Større risiko

Så lenge det tilsynelatande manglar ei kopling mellom ein nærast sprudlande marknad og den trege økonomiske gjenreisinga, aukar risikoen for ein korrigering i marknaden, åtvarar IMF.

Etter den bratte nedturen i fjor vår, har tiltak og pakkar i ein skala som saknar sidestykke bidrege til å opne opp ein trong finansmarknad og dermed bidrege til økonomisk vekst. IMF skriv at sjølv flyselskap og hotellkjeder har henta inn mykje av det tapte når investorane ser etter gode aksjekjøp.

Rekordlåge renter har gjort det billegare for bedrifter å skaffe pengar, men har òg gjort at investorar kan ta større risiko.

– Vanskeleg balansegang

Fleire analytikarar og investorar har uttrykt uro for at den reelle verdien av risikopapir som aksjar og obligasjonar ikkje er i tråd med marknadsverdien. Samtidig seier andre at marknaden speglar forventningar om langvarig låg rente og auka forventningar til inntening i kjølvatnet av dei gode vaksinenyheitene.

– Sjølv om det for tida ikkje er noko alternativ til pengepolitisk støtte, er det ei legitim bekymring for overdriven risikovilje og marknadsoptimisme, skriv pengefondet.

– Dette skaper ein vanskeleg balansegang for politikarane. Dei må halde fram med støtta i påvente av vaksinar og økonomisk gjenreising. Men dei må òg sikre finansmarknaden mot utilsikta konsekvensar av politikken.

