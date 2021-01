FN-rapport med krass kritikk av partane i Jemen

utenriks

Houthi-opprørarane som har makta i hovudstaden Sana blir skulda for å ha tappa statsbudsjettet for 15 milliardar kroner for å bruke pengane på krigføring.

Jemens internasjonalt anerkjende regjering blir samtidig skulda for omfattande korrupsjon, går det fram av den hemmelegstempla FN-rapporten, som nyheitsbyråa AP og DPA har fått tilgang til.

Ved eitt tilfelle slusa Jemens sentralbank, som blir kontrollert av regjeringa, 3,7 milliardar kroner til private selskap. Pengane var gitt av Saudi-Arabia og øyremerkt matvarehjelp.

Både houthiene og regjeringa, som har base i Aden, bidreg dermed til å forsterke lidingane til befolkninga, konkluderer FN-ekspertane.

FN-rapporten slår vidare fast at det finst stadig fleire bevis «som tyder på at enkeltpersonar eller institusjonar» i Iran bidreg med «betydelege mengder våpen og deler til houthiene», men utan å gå ytterlegare i detalj på dette.

Langvarig krig

Houthi-rørsla tok kontroll over Jemens hovudstad Sana hausten 2014, etter fleire år med kaotiske tilstandar i landet.

Nokre månader seinare gjekk Saudi-Arabia til krig mot dei, saman med Dei sameinte arabiske emirata og fleire andre land i regionen.

Saudi-Arabia har med støtte frå vestlege land som USA og Storbritannia gjennomført over 22.000 flyangrep og lagt store delar av Jemens infrastruktur i grus.

Dei sameinte arabiske emirata har samtidig hatt soldatar på bakken og støttar separatistar som har erklært sjølvstyre i sør.

Mange offer

Over 112.000 menneske er ifølgje Armed Conflict Location & Event Data Project (Acled) truleg drepne i løpet av krigen, som snart har gått føre seg i seks år.

Millionar er drivne på flukt og landet er på randa av ein svoltkatastrofe. FN kallar Jemen vår tids verste humanitære krise.

FN-ekspertane skulda i fjor haust òg houthiene og regjeringsstyrkane for vilkårlege drap, seksuelle overgrep, tortur og rekruttering av barnesoldatar.

Ekspertane bad då Den internasjonale straffedomstolen (ICC) innleie etterforsking.

Terrorlista

Noko av det siste president Donald Trump gjorde før han forlét Det kvite hus, var å setje Houthi-rørsla på USAs terrorliste. Det skjedde til protestar frå FN og land som Noreg.

– Avgjerda blir venta å få alvorlege humanitære og politiske etterdønningar, sa FNs talsmann Stephane Dujarric.

– Noreg er djupt bekymra for at USAs avgjerd om å terrorliste Ansar Allah (houthiene) vil forverre den humanitære situasjonen i Jemen, som i utgangspunktet er svært kritisk, sa utanriksminister Ine Eriksen Søreide (H).

Oppheva sanksjonar

Hjelpeorganisasjonar som Flyktninghjelpen, Redd Barna, Oxfam og Leger Uten Grenser protesterte òg og viste til at sanksjonane ville true livsviktige leveransar av naudhjelp til landet.

50 amerikanske organisasjonar bad i eit brev president Joe Biden om å gjere om terrorstemplinga, og same dag som Biden vart innsett bad Flyktninghjelpens generalsekretær Jan Egeland han om det same.

Måndag denne veka lytta Biden til åtvaringane og oppheva nokre av sanksjonane, men i første omgang berre fram til 26. februar og utan å ta stilling til sjølve terrorlistinga.

