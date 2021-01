Biden til Stoltenberg: – Du har vore uvurderleg

utenriks

Biden brukte òg samtalen til å rose Stoltenberg for rolla hans i å halde oppe Nato dei siste åra.

– Eg vil takke deg for leiinga di og det personlege diplomatiet ditt gjennom dei siste åra. Du har vore uvurderleg, sa den nyinnsette presidenten.

Bidens forgjengar Donald Trump var den mest Nato-skeptiske presidenten USA har hatt, og kalla alliansen utdatert i valkampen sin i 2016. Under eit toppmøte i Brussel skal han ha vore svært nær å trekkje USA ut av organisasjonen, og fleire av dei tidlegare forsvarsrådgivarane hans åtvara under valkampen i 2020 om at han kunne gjennomføre ei slik uttrekking dersom han vart attvald.

– Eg vil byggje opp og etablere alliansane våre att, og eg vil byrje med Nato. Som du veit frå før, støttar eg veldig sterkt det felles forsvaret vårt, basert på felles demokratiske verdiar, sa Biden i telefonsamtalen.

Publiseringa av den velregisserte videoen er eit uvanleg skritt, sidan slike samtalar gjerne berre blir gitt att i korte, offentlege referat.

(©NPK)