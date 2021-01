Arabiske ungdommar ønskjer seg vekk

utenriks

Tyske Konrad-Adenauer-Stiftung har intervjua nesten 11.000 innbyggjarar i Algerie, Jordan, Libanon, Libya, Marokko og Tunisia og spurt dei om kva dei tenkjer om framtida.

Mange er djupt frustrerte over den økonomiske og politiske situasjonen i heimlandet og seier at dei håpar å finne betre framtidsutsikter i eit anna land.

I Libanon svarer heile 34 prosent av dei spurde at dei det siste året har vurdert å emigrere, medan delen er 31 prosent i Tunisia og 26 prosent i Jordan.

I Marokko seier kvar femte, 19 prosent, at dei har vurdert å flytte, medan delen i Algerie og Libya er 16 prosent.

Flest unge

Unge i aldersgruppa 18 til 29 år er aller ivrigast etter å forlate heimlandet, og mange av dei er høgt utdanna. Det er òg ei overvekt av menn blant dei som vurderer å emigrere.

I Libanon svarer 53 prosent av unge at dei det siste året har vurdert å emigrere, medan delen er 47 prosent i Tunisia og 36 prosent i Jordan.

– Den viktigaste faktoren er økonomiske moglegheiter, sjølv om andre faktorar òg speler inn, som ustabilitet i Libya og korrupsjon i Libanon, heiter det i rapporten.

– Andre ønskjer ganske enkelt å forlate heimlandet for å sikre seg betre utdanning, konstaterer Konrad-Adenauer-Stiftung.

Økonomiske forskjellar

Økonomiske forskjellar var ei av hovudårsakene til opprør i fleire arabiske land i 2011, og innbyggjarane i desse landa er framleis djupt frustrert over levekåra.

Koronapandemien har bidrege til å forsterke fattigdomsproblem, og strenge smitteverntiltak har ramma dei som hadde det ille frå før aller verst.

På spørsmål om eigen økonomi svarer under kvar femte at dei i dag har det betre enn for tolv månader sidan, viser undersøkinga.

Mellom 65 og 47 prosent av dei spurde i Algerie, Jordan, Libya, Marokko og Tunisia er likevel optimistar og trur at eigen økonomi vil vere betre om eitt år.

I Libanon, som alt før pandemien stod midt oppe i ei økonomisk krise, er det til samanlikning berre 14 prosent av dei spurde som er optimistiske når det gjeld eigen økonomi.

Demokrati

Den arabiske våren var òg eit opprør mot udemokratiske regime, men ønskt om demokrati er ikkje framståande ti år etter, ifølgje Konrad-Adenauer-Stiftung.

– Støtta til demokrati i den arabiske opinionen er moderat, og rundt halvparten er tilhengjarar av eit parlamentarisk system der alle parti konkurrerer, heiter det i rapporten.

– På same tid er det relativt sterk støtte til leiarar som får ting gjort, sjølv om det inneber at dei må omgå lova eller dei folkevalde, heiter det vidare.

Ønskjer sterk leiar

Undersøkinga viser at over halvparten av dei spurde i eit fleirtal av landa er opne for å kvitte seg heilt med nasjonalforsamlinga og i staden satse på ein sterk leiar.

– Vegen til politiske reformer er derfor uklar sidan innbyggjarane både ønsker rask og resolutt handling, samtidig som dei ønskjer å halde oppe eit demokratisk system, konstater rapporten.

Positive til Kina

På spørsmål om korleis dei ser på andre land, kjem Kina ut som ein klar vinnar, følgd av Russland og med USA på tredje plass.

I motsetning til USA og Russland har ikkje Kina noka forhistorie i regionen, men er ein ny aktør som primært fokuserer på økonomiske spørsmål, påpeikar Konrad-Adenauer-Stiftung.

Tyrkia er òg godt sett på, medan populariteten til Saudi-Arabia er dalande. Det siste blir mellom anna tilskrive krigføringa til Saudi-Arabia i Jemen og likvidasjonen av journalisten og regimekritikaren Jamal Khashoggi.

