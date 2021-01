737 Max-flya frå Boeing får grønt lys i Europa

utenriks

Godkjenninga frå Easa gjeld òg i Noreg.

Flytypen vart sett på bakken våren 2019 etter to ulykker som kosta 346 menneske livet. Etter det har Boeing gjort endringar på modellen for å få ny godkjenning.

Easa fastslår at fire hovudkrav er oppfylt, men det blir ikkje utdjupa kva krav det er snakk om. Ifølgje nyheitsbyrået AP er det kravd oppgraderingar på programvare, ombygging i det elektriske systemet, vedlikehaldsarbeid, oppdateringar i operasjonsmanualen og ny opplæring for mannskapa.

Dermed kan flya igjen setjast inn på alminnelege ruter 22 månader etter at det vart innført flyforbod for typen.

Viktig milepæl

Det var ein programfeil i styresystemet på flya (MCAS) som vart peika ut som årsaka til dei to flystyrtane. Under visse omstende kunne programvara presse nasen til flyet ned sjølv om pilotane prøvde å rette flyet opp. Men Easa vedtok raskt at ein breiare tryggingssjekk var nødvendig.

Etter omfattande analysar har Easa vedteke at 737 Max no trygt kan setjast i trafikk igjen, seier Easa-direktør Patrick Ky.

– Vi har nådd ein viktig milepæl på ein lang veg, seier Ky.

Kan ta tid

Luftfartstilsynet har tidlegare sagt at det likevel kan ta litt tid å få flya i trafikk igjen, fordi tilsynet må forsikre seg om at alle nødvendige oppdateringar, prosedyrar og formalitetar er på plass først.

Også i andre delar av Europa vil det ta tid, mellom anna for å sørgje for at alle får den rette treninga.

Alle pilotar som skal flyge 737 Max-flya, må no gjennomføre spesialtrening, mellom anna i ein eigen simulator. Det skal sikrast at pilotane er kjende med den nye utforminga av flyet og er i stand til å handtere spesifikke scenario som kan oppstå under flyginga.

I USA vart Boeing 737 Max sett i trafikk igjen rett før nyttår. Det er òg godkjent i Brasil og i Canada.

Ikkje over

Easas vurdering vart gjord heilt uavhengig av Boeing og det amerikanske luftfartstilsynet og utan økonomisk eller politisk press, opplyser dei.

– Vi stilte vanskelege spørsmål heilt til vi fekk svar og pressa på for løysingar som var tilfredsstillande for dei strenge tryggingskrava våre, seier Ky.

På grunn av avgrensa reiseaktivitet med koronarestriksjonar kan det ta lengre tid før flytypen er tilbake for fullt i kommersielle trafikk. Easa vil halde fram med å observere flyet etter at trafikken er i gang igjen.

– La meg vere heilt klar på at denne ferda ikkje endar her, seier Ky.

