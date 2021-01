Vanskeleg balansegang for sosiale medium etter Trump-æraen

utenriks

Etter angrepet på Kongressen 6. januar vart Trump kasta ut av ei rekkje plattformer for rolla si som oppviglar. Sosiale medium som Facebook, YouTube, Snapchat og den personlege favoritten til Trump Twitter stengde kontoen hans. Samtidig vart det alternative mediet Parler, som tiltrekte seg ei rekkje Trump-tilhengjarar, stengt av Amazon, som stod for nettutleige til plattforma.

Stengingane var nytt farvatn for nettgigantane, men knuste òg ideen om at dei er nøytrale plattformer som er opne for alle som vil uttrykkje seg.

– Sosiale medium kryssa Rubicon då dei stengde ute Donald Trump, og dei kan ikkje sjå seg tilbake, meiner medieprofessor Samuel Woolley ved University of Texas.

Fram til no har målet til sosiale medium vore å fremje ytringsfridom, men dei hendingane dei siste vekene viser at dei ikkje lenger kan gjere dette, meiner han.

Innrømde svikt

Førre veke forsvarte Twitter-toppen Jack Dorsey utestenginga av Trump, samtidig som han anerkjende at den stammar frå «ei svikt frå vår side i forsøket på å fremje den sunne samtalen».

– Det dannar ein presedens som eg meiner er farleg: Makta eit individ eller eit selskap har over ein del av den globale offentlege samtalen, seier Dorsey.

Javier Pallero er politisk leiar for Access Now, ei gruppe som jobbar for digitale rettar. Han meiner utestenginga av Trump kan vere byrjinga på ein periode der sosiale medieplattformer må handtere farleg innhald meir aktivt, òg når det stammar frå politiske leiarar.

– Selskapa har reagert på at USAs president oppmodar til vald, og det er rett avgjerd. Men dei har svikta i andre land, som Myanmar, der sosiale medium har vorte brukt til undertrykking, seier Pallero.

Blir tvinga til å velje

I nokon delar av verda blir sosiale medieplattformer tvungne til å velje mellom å følgje lovene i landet eller å prioritere menneskerettsprinsipp.

– Vi ber plattformene setje menneskerettane først. Nokre gonger gjer dei det, men alle val når det gjeld regulering av innhald endar med at nokon blir frustrerte, seier Pallero.

Pallero meiner sosiale medieplattformer bør halde oppe nærværet i autoritære regime og gi ei stemme til demokratiaktivistar.

– Men viss dei må identifisere opposisjonsaktivistar, eller sensurere dei, bør dei antakeleg forlate landet – men ikkje utan kamp, seier han.

Vil bli pressa til å handle mot andre leiarar

Woolley meiner plattformer som stengde ute Trump, truleg vil få press på seg til også å handle mot andre leiarar som misbruker plattformene.

– Dei kan ikkje kaste ut éin politikar i USA utan å handle på same måte verda over. Det vil bli sett på som ein urettferdig, meiner Woolley.

Utestenginga av Trump var eit stort skritt for Twitter, som den no avgåtte presidenten brukte til å kunngjere ny politikk og halde kontakten med meir enn 80 millionar følgjarar. Fram til nyleg har statsoverhovud og regjeringssjefar fått ekstra spelerom utanom reglane på mange plattformer, som ser på at kommentarane deira er av allmenn interesse sjølv om dei bryt med reglane.

– Ein av tinga som tvinga dei til å handle, var at vi fekk sjå retorikken til presidenten utarte til vald i den verkelege verda. Det kan vere at det er der grensa går, meiner Bret Schafer, som er forskar for Alliance for Securing Democracy.

