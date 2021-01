Studie: Vaksinasjon av eldre først reddar flest liv

utenriks

Eldre har den klart største risikoen for både å utvikle alvorleg sjukdomsforløp som følgje av covid-19 og å døy av sjukdommen. Av 548 døde i Noreg er 468 personar over 70 år.

Mellom anna Sverige og Noreg har valt å vaksinere den eldre delen av befolkninga først, medan ein til dømes i Kina har valt å vaksinere den arbeidande befolkninga først.

– Sunn fornuft tilseier at det beste er å verne dei eldre og dei mest sårbare gruppene. Men sunn fornuft tilseier òg at ein først vil verne arbeidarar i frontlinja som lærarar eller butikktilsette sidan dei har størst risiko for å bli smitta, seier Daniel Larremore, som er biolog ved University of Colorado i byen Boulder i USA til Science.

Larremore og kollegaene laga ein matematisk modell som rekna ut kor mange liv som ville gå tapt i fem ulike scenario, basert på kva aldersgruppe ein vaksinerer først: Tenåringar og barn, personar mellom 20 og 49 år, alle personar over 20 år eller eldre folk over 60 år og oppover. Det siste scenarioet tok utgangspunkt i at kven som helst kunne vaksinere seg så lenge det fanst vaksine.

Resultatet viste at den beste strategien, målt i talet på redda liv, er å la dei gamle og skjøre blir først vaksinert.

– For arbeidande personell i frontlinja som kanskje er frustrerte for at dei ikkje er først, håpar eg at denne studien er klargjerande, seier Larremore.

Forskinga viste òg at mange liv blir redda om vaksinasjon kom i gang så fort som mogleg.

