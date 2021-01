Koronadødstalet overstig 150.000 i Mexico

utenriks

Siste døgn vart det registrert 659 dødsfall knytte til pandemien. Det fører det samla talet på døde opp i 150.273, og Mexico er blant landa i verda som har registrert flest koronarelaterte dødsfall, bak USA, Brasil og India.

Den dystre beskjeden kom dagen etter at presidenten i landet, Andrés Manuel López Obrador, sa at han hadde testa positivt for covid-19.

I alt er det registrert meir enn 1,77 millionar smittetilfelle iblant Mexicos 128 millionar innbyggjarar. Det siste døgnet steig smittetalet med 8.521 nye tilfelle.

Måndag kunngjorde López Obrador at Mexico er samd med Russland om å kjøpe 24 millionar dosar av den russiske koronavaksinen Sputnik V.

