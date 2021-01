Kinesiske medium sår tvil om vestlege koronavaksinar

utenriks

Medier og talspersonar i Kina prøver no å så tvil om kor godt vestlege vaksinar fungerer, og gir att konspirasjonsteoriar om kvar viruset hadde opphavet sitt. Kinesiske styresmakter er under ekstra press fordi ei gruppe frå Verdshelseorganisasjonen (WHO) omsider har komme til Wuhan, byen der viruset truleg hadde opphavet sitt.

Ein talsperson for styresmaktene uttalte førre veke at WHO burde etterforske eit amerikansk militært laboratorium der det vart antyda at viruset skal ha vorte utvikla, ein teori som ikkje har grunnlag i røynda.

– Formålet er å fordele skuld bort frå den svake måten kinesiske styresmakter handterte viruset i byrjinga, til ein amerikansk konspirasjon. Taktikken lukkast svært godt på grunn av utbreidd motstand mot USA i Kina, seier Kina-eksperten Fang Shimin, som bur i USA.

Vaksinar i søkjelyset

Vestlege koronavaksinar er òg i søkjelyset, etter at brasilianske forskarar offentleggjorde ein rapport som viste at den kinesiske vaksinen Sinovac er langt mindre effektiv enn venta.

Kinesiske styresmakter har mellom anna oppmoda til ei gransking etter at 23 eldre i Noreg døydde etter at dei fekk Pfizers koronavaksine. Engelskspråklege kinesiske medium meiner vestlege medium har oversett nyheita, sjølv om eit panel frå WHO har konkludert med at vaksinen ikkje spelte ei større rolle i dødsfalla.

– Kjempefarleg

Yuan Zeng, som er ekspert på kinesiske medium ved University of Leeds, kallar vaksinepåstandane svært farlege, og seier dei har vorte så utbreidde at til og med velutdanna kinesiske venner har spurt henne om dei stemmer.

– Det å piske opp tvil og spreie konspirasjonsteoriar kan føre til ekstra risiko i det styresmakter prøver å fordrive uro om vaksinen. Det er kjempefarleg, seier Yuan.

