Janet Yellen blir USAs første kvinnelege finansminister

utenriks

Utnemninga vart godkjend med 84 mot 15 stemmer i Senatet, og Yellen vart den tredje ministeren i Joe Bidens regjering til å bli godkjend. Ho blir òg den 78. finansministeren i USAs historie.

Yellen, som tidlegare har leidd USAs sentralbank, kjem til å spele ei sentral rolle i utforminga av president Bidens økonomiske politikk og for å sørgje for at den 16.000 milliardar kroner store krisepakken hans får støtte i Kongressen.

Før utnemninga var klar, signaliserte ho at USA må tenkje stort om koronakrisepakkar og at låge renter gjer det lurt å bruke mykje pengar no.

Demokratanes fleirtalsleiar i Senatet, Chuck Schumer, seier Yellens erfaring kjem godt med og at støtte frå begge parti viser «kor godt eigna ho er til å handtere dei økonomiske utfordringane i vår tid, særleg i denne økonomiske krisetida».

Yellen erstattar Steven Mnuchin, som gjekk av saman med Donald Trump.

