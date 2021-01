Inga stor gjenopning av Danmark i starten av februar

utenriks

Tiltaka varer i utgangspunktet til 7. februar og inneber at maks fem personar kan samlast offentleg. Skular og universitet har heimeundervisning, medan berre daglegvareforretningar, apotek og takeaway-restaurantar kan halde ope.

– Det er ikkje realistisk med ein stor lemping i starten av februar, seier Heunicke til DR.

Smittetala er lågare enn i desember, og R-talet er 0,8. Likevel er R-talet for den britiske virusmutasjonen, som er meir smittsam, på 1,07. R-talet må vere lågare enn 1,0 for at smitten i samfunnet skal minke. Er talet over 1,0, vil smitten auke.

Ifølgje Heunicke er det venta at den britiske virusmutasjonen blir den dominerande varianten av koronaviruset i februar. Landet har vore ramma av mutasjonen sidan slutten av fjoråret.

– I landa som har gjenopna samtidig som den britiske varianten har teke kontroll over pandemien, har det gått fullstendig gale, seier statsråden.

