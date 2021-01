utenriks

I ein fersk prognose anslår IMF ein vekst i verdsøkonomien på 5,5 prosent i år. Det er 0,3 prosentpoeng høgare enn anslaget til pengefondet i oktober. Det er òg betydeleg meir enn nedgangen i år, som no blir anslått å bli på 3,5 prosent. For 2022 anslår IMF at veksten blir på 4,2 prosent.

Samtidig åtvarar fondet mot auka forskjellar sidan gjenreisinga etter pandemien vil slå ulikt ut. Nærare 90 millionar menneske vil bli kasta ut i ekstrem fattigdom i 2020 og 2021, anslår fondet.

