utenriks

Nedstenginga vart sett i verk tysdag kveld og varer til klokka 6 onsdag.

Den omfattar rundt 10.000 innbyggjarar i eit folkerikt område som også er blant Hongkongs fattigaste distrikt, der det går føre seg ei smittebølgje.

Nedstenginga på 48 timar som vart avslutta måndag, resulterte i 13 påviste koronatilfelle etter at 7.000 personar vart testa. Nedstenginga har vorte kritisert for å vere omfattande og for lite effektiv.

