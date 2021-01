Ekstremvêr har teke nesten 500.000 liv på 20 år

utenriks

Dei aller fleste dødsfalla som følgje av storm, flaum og hetebølgjer, finn stad i utviklingsland. Det går fram av ein rapport som er utarbeidd av den tyske tankesmia i samband med det digitale klimatoppmøtet som opna i Nederland måndag.

Germanwatch anslår at ekstremvêr har kosta den globale økonomien nærare 22.000 milliardar kroner dei siste 20 åra.

Tankesmia har i Global Climate Index analysert over 11.000 ekstremvêrhendingar og fann at Puerto Rico, Myanmar og Haiti har vore aller hardast ramma sidan tusenårsskiftet.

Parisavtalen

Parisavtalen frå 2015 slår fast at rike land skal bidra med 850 milliardar kroner årleg for å gjere fattige land betre i stand til å møte temperaturstiging og tilpasse seg klimaendringar.

Ferske studiar viser likevel at bidraga har vore langt mindre enn føresett.

Sesongen 2019 var særleg utsett for ekstremvêr, med kraftige orkanar og syklonar som raserte store område i Karibia, Aust-Afrika og Sør-Asia.

– Dette viser korleis fattige og sårbare land står overfor særleg store utfordringar knytt til konsekvensar av ekstremvêrhendingar, seier ein av medforfattarane av Germanwatch-studien, David Eckstein.

– Dei treng umiddelbart økonomisk og teknisk bistand, seier han.

Hovudprinsipp

Å hjelpe land som blir hardt ramma av klimaendringar, og å betre kapasiteten deira til å handtere klimarelaterte katastrofar som flaum og tørke, er eitt av hovudprinsippa i Parisavtalen.

Avtalen fastset at 430 milliardar kroner årleg skal øyremerkjast «tilpassing». Men sidan naturkatastrofane har vorte fleire og meir alvorlege sidan avtalen vart underteikna, har FN fastslått at kostnadene vil skyte i vêret dei kommande åra.

For å kunne gi tilstrekkeleg bistand blir det no anslått at det trengst rundt 600 milliardar kroner i året, men berre drygt 250 milliardar kroner er tilgjengeleg.

FNs miljøprogram la tidlegare i månaden fram ein rapport som illustrerte behova og konkluderte med at dei årlege tilpassingskostnadene truleg vil stige til over 2.500 milliardar kroner i 2030 og nærare 4.300 milliardar kroner i 2050.

Blir ramma hardast

Åtte av dei ti landa som blir ramma hardast av ekstremvêr, er ifølgje Global Climate Index låg- eller mellominntektsland.

– Fattige land blir ramma hardast fordi dei er meir sårbare for dei skadelege effektane frå slike farar, og dei har dårlegare kapasitet til å handtere dei, seier Vera Künzel, som også er medforfattar av rapporten.

Ifølgje henne blir land som Haiti, Filippinane og Pakistan nærast konstant ramma av ei eller anna form for ekstremvêr, noko som gjer at dei ikkje rekk å komme på fote frå ein katastrofen før den nesten rammar.

Klimatoppmøtet i Nederland denne veka, som er døypt The Climate Adaptation Summit, tek sikte på å få fleire land til å komme med klare og konkrete løfte om å hjelpe dei landa som blir ramma hardast av klimaendringar.

(©NPK)