Ekspertar: Ingen dødsfall direkte knytt til koronavaksine

utenriks

Det store fleirtalet av dei som har avgått ved døden etter å ha fått koronavaksine, har vore eldre og skrøpelege.

Førre veke vart det slått internasjonal alarm etter meldingar om at 23 menneske var døde etter å ha fått den første dosen av Pfizer-Biontech-vaksinen i Noreg.

Seinare har talet på dødsfall blant vaksinerte auka, men Legemiddelverket har konkludert med at det ikkje er vaksinen i seg sjølv som tek liv.

– Meldingane kan tyde på at vanlege biverknader frå mRNA vaksinar, slik som feber og kvalme, kan ha ført til dødsfall hos enkelte skrøpelege pasientar, konstaterte overlege Sigurd Hortemo i Legemiddelverket førre veke.

– Dersom ein er veldig skrøpeleg, bør ein antakeleg ikkje blir vaksinert, la fagdirektør Steinar Madsen til.

Skapte frykt

Meldingane frå Noreg skapte likevel frykt og gav vaksinemotstandarar vatn på mølla. Helsestyresmaktene i ei rekkje land rykte ut og forsikra om at det ikkje er fastslått nokon klar årsakssamanheng mellom covid-19-vaksine og dødsfall.

Av dei over 800.000 som er vaksinerte i Frankrike, var det før helga registrert ni dødsfall blant kronisk sjuke pasientar på sjuke- og kvileheim.

– Ikkje noko får oss til å konkludere med at dei rapporterte dødsfalla var knytte til vaksinasjon, slår det franske legemiddelverket ANSM fast.

I Sverige er det meldt om 13 dødsfall blant vaksinerte, medan Island har meldt om sju. Heller ikkje der er det påvist nokon direkte årsakssamanheng.

I Portugal døydde ein helsearbeidar to dagar etter å ha fått vaksine, men obduksjonen viste ifølgje justisdepartementet i landet at det ikkje var vaksinen som forårsaka dødsfallet.

Ikkje spesifikk bekymring

Frankrike følgjer utviklinga i andre land tett, og innanriksdepartementet i landet hadde for ei veke sidan registrert 71 dødsfall blant vaksinerte.

EUs legemiddeltilsynet (EMA) konkluderte samtidig med at det ikkje fanst «spesifikk bekymring» om biverknader knytt til Pfizer-Biontech-vaksinen.

Talet på dødsfall blant dei som har fått vaksinen, blir så langt ikkje sett på som unormalt høgt, og det er heller ikkje påvist noko direkte samband mellom vaksinen og dødsfalla, lyder konklusjonen deira.

Dødsfalla blir forklarte i stor grad med at dei fleste europeiske land, til liks med Noreg, har plassert eldre og skrøpelege sjukeheimsbebuarar først i vaksinekøen.

– Det er ikkje uventa at nokon av desse menneska blir sjuke som følgje av høg alder eller underliggjande plagar kort tid etter at dei har fått vaksinen, utan at vaksinen i seg sjølv speler nokon rolle, konkluderer det britiske legemiddeltilsynet MHRA.

Sensitivt spørsmål

Dødsfall blant vaksinerte er eit sensitivt spørsmål, og det blir svært behandla ulikt frå land til land.

Noreg og resten av dei nordiske landa har til liks med Frankrike spelt med opne kort, opplyst om kor mange dødsfall som er registrerte og kva for nokre moglege biverknader vaksinen kan ha.

MHRA har halde slike opplysningar tilbake, truleg for ikkje å spreie frykt og forårsake auka vaksinemotstand, men lovar no å leggje fram slik informasjon.

– Vi kjem regelmessig til å publisere alle mistenkjelege reaksjonar som blir rapporterte i samband med covid-19-vaksinar, saman med vurderinga vår av desse dataa, heitte det i ei kunngjering frå MHRA i helga.

Må vurdere helsetilstand

Verken britiske helsestyresmakter eller andre europeiske land har hittil endra vaksineprogramma sine eller reist tvil om koronavaksinen er trygg.

I Noreg har det rett nok gått ut ei generell oppmoding til legar om å nøye vurdere helsetilstanden til svært skrøpelege pasientar før dei eventuelt blir vaksinerte.

Ei rekkje andre land følgjer same praksis, blant dei Irland der helsevesenet (HSE) søndag viste til Noreg og oppmoda irske legar til det same.

– Ein bør ikkje vaksinere menneske dersom den forventa levealderen deira er mindre enn den tida det tek før vaksinen blir effektiv, heiter det i eit brev frå HSA til legane.

Over 60 millionar dosar koronavaksine var i helga sett i 64 land, viser ei oversikt frå AFP i helga. I Noreg hadde då nærare 72.000 fått første dose av Pfizer-Biontech-vaksinen, medan i underkant av 2.000 hadde fått andre dose.

(©NPK)