California lettar på koronarestriksjonane

utenriks

– Med omgåande verknad blir påbodet om å halde seg heime oppheva i alle regionar i California, sa guvernør Gavin Newsom, som peikar på at delstaten har lagt det verste bak seg.

Påbodet om å halde seg heime vart innført i desember. Den overraskande avgjerda om å fjerne påbodet blir hylla av bedrifter som slit økonomisk, men fører til åtvaringar frå helsestyresmaktene, som er bekymra for at folk blir slepphendte.

Betre kapasitet ved sjukehusa

Avgjerda er basert på ein prognose om at kapasiteten på sjukehusa i delstaten aukar, etter at fleire sjukehus i Sør-California nærast var overfylte av koronapasientar for ein månads tid sidan.

Om lag halvparten av innbyggjarane i delstaten bur sør i California, og framleis er det liten eller ingen ledig kapasitet ved sjukehusa, ifølgje tal frå helsestyresmaktene.

Men Newsom seier prognosane for dei neste fire vekene viser at kapasiteten vil auke til 33 prosent som følgje av nedgangen i smittetala.

Framleis restriksjonar

Fjerninga av påbodet betyr at restaurantar igjen kan tilby matservering utandørs og gudstenester kan haldast utandørs. Frisør- og neglesalongar og andre butikkar kan ha fleire kundar i lokala.

Framleis gjeld restriksjonar som er innførte i dei ulike fylka. Det betyr forbod mot ei rekkje aktivitetar, som barbesøk, innandørs servering og å vere publikum på sportsarrangement.

Om lag 23.000 smittetilfelle blir registrerte kvar dag. Det er 7.000 færre enn for ei veke sidan, og delen positive koronatestar har falle til 8 prosent frå rekordhøge 20 prosent.

(©NPK)