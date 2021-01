AstraZeneca forsvarer koronavaksinen sin

utenriks

Fråsegnene kjem etter at tyske aviser måndag melde at vaksinen truleg ikkje blir godkjend av EU til bruk på pasientar over 65 år. Avisa Handelsblatt skriv at tyske styresmakter anslår at ho berre har 8 prosent effekt blant eldre pasientar.

– I november publiserte vi data i det medisinske tidsskriftet The Lancet som viste at eldre vaksne hadde god effekt av vaksinen. 100 prosent av eldre vaksne fekk dei nødvendige antistoffa etter andre dose, seier selskapet i ei fråsegn måndag kveld.

Det blir venta at EUs legemiddelbyrå EMA godkjenner AstraZenecas koronavaksine i veke 4, men selskapet har allereie varsla at dei har problem med å levere vaksinane dei har lova.

(©NPK)