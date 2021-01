Sturgeon vil ha folkeavstemming om ho vinn valet i Skottland

utenriks

Det ville likevel setje henne på kollisjonskurs med den britiske statsministeren Boris Johnson som meiner ho ikkje har grunnlovsmessige dekning for ei folkeavstemming.

Skottane stemde med 55 mot 45 prosent for å bli i unionen med Storbritannia i 2014, og ei ny avstemming krev godkjenning frå den britiske regjeringa.

Sturgeon seier at brexit har endra situasjonen ved at Skottland mot eigen vilje blir dregne ut av EU. 62 prosent av skottane røysta mot brexit, og dei siste meiningsmålingane viser eit lite fleirtal for sjølvstende.

