Smittetilfelle på New Zealand var sørafrikansk mutasjon

utenriks

Den 56 år gamle kvinna, som nyleg kom tilbake frå Europa, testa positivt for koronavirus laurdag, ti dagar etter at ho hadde fullført dei pålagde to vekene i isolasjon.

Det er det første tilfellet av smitte utanfor hotellkarantene sidan midten av november.

– Det er den sørafrikanske varianten, og kjelda er mest sannsynleg enn annan person som returnerte til New Zealand, seier Hipkins.

Teorien er at kvinna vart smitta av ein person i same etasje på karantenehotellet som testa positivt to dagar før kvinna forlét hotellet. To av nærkontaktane til kvinna har sidan avlagt negative koronatestar.

Verdshelseorganisasjonen (WHO) seier det ikkje er klare bevis for at den sørafrikanske mutasjonen, kalla 501Y.V2, er meir smittsam og dødeleg.

(©NPK)