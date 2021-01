Oxfam: Pandemien kan føre til historisk auke i forskjellar

utenriks

Ei slik parallell forsterkning av dei økonomiske forskjellane over heile kloden har aldri tidlegare vorte registrert, skriv hjelpeorganisasjonen i ein ny rapport.

Noko av forklaringa er den kraftige børsoppgangen etter koronakrakket i vår. Samtidig har mange menneske med låg eller middels inntekt vorte kasta ut i arbeidsløyse.

– Rigga økonomiar slusar rikdom til ein rik elite som seglar gjennom pandemien i luksus, seier Oxfam-sjef Gabriela Bucher.

– Dei som står ved frontlinja i pandemien – butikkarbeidarar, helsearbeidar og torghandlarar – slit med å betale rekningane og få mat på bordet, legg ho til.

Veksande formuar

Sjølv om også dei rikaste fekk seg ein knekk då pandemien for alvor ramma verda i fjor, tok det ikkje lang tid før dei kom seg ovanpå igjen.

For dei tusen rikaste menneska i verda tok det berre ni månader før dei hadde tent inn igjen det tapte. For verdas fattige kan det komme til å ta over ti år, skriv Oxfam.

Dei ti rikaste milliardærane i verda ser ut til å ha komme endå betre ut av krisa. Oxfam anslår at dei under pandemien har auka formuane sine med 500 milliardar dollar til saman.

Summen svarer til over 4.200 milliardar kroner. På lista over dei ti rikaste står Tesla-sjefen Elon Musk og toppsjef Mark Zuckerberg i Facebook, som nyleg vedtok å stengje ute Donald Trump etter storminga av Kongressen i USA.

– Kunne kjøpt vaksinar til alle

Oxfam skriv at desse 4.200 milliardar kronene ville vore nok til å sikre vaksinar til alle i verda og i tillegg hindre at somme søkk ned i fattigdom som følgje av pandemien.

Den nye rapporten vart offentleggjord måndag, i forkant av opninga av årets digitale utgåve av Verdens økonomiske forum (WEF).

Rapporten er mellom anna basert på intervju med 295 økonomar i 79 land. Eit stort fleirtal av dei trur pandemien vil føre til større økonomiske forskjellar i eige land.

– Covid-19 har gjort kampen mot forskjell i verda viktigare enn nokon gong. Akkurat no ser vi korleis talet på smittetilfelle aukar i landa vi jobbar i, seier generalsekretær Dagfinn Høybråten i Kirkens Nødhjelp, som har fått Oxfam-rapporten til publisering.

Helsevesenet overbelasta

Høybråten seier at helsevesenet i mange av landa der Kirkens Nødhjelp arbeider, var overbelasta allereie før pandemien. No er situasjonen mange stader kritisk.

– Eit første skritt er å sikre rettferdig tilgang til vaksinar for heile befolkninga i verda. Folk må stå i sentrum for ei gjenoppbygging som reduserer forskjell og klimautslepp, seier han.

Kirkens Nødhjelp viser til at fattigdommen for første gong sidan 1997 auka i fjor, og at det ser ut til at fattigdommen aukar samtidig overalt.

Oxfam skriv i rapporten at det enno er for tidleg å seie nøyaktig korleis forskjellane i verda vil bli påverka av pandemien. Men tala så langt tyder allereie på ein betydeleg auke i forskjellen – og det ser ut til at auken kan få eit historisk omfang.

Minoritetsgrupper og kvinner ser ut til å bli ramma ekstra hardt av pandemien, og dei har truleg større risiko for å søkke ned i fattigdom.

