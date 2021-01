Kina byggjer massivt karantenesenter på rekordtid

utenriks

Satellittbilete frå Den europeiske romfartsorganisasjon (Esa) viste dramatiske endringar på kort tid etter at byggjeprosjektet byrja 13. januar. Den offisielle avisa Folkets dagblad melde 19. januar om at 600 rom allereie var klare, og at ytterlegare 3.600 skulle stå klare før komplekset var klart. Kvart av romma på 18 kvadratmeter skal huse éin person, og inneheld seng, pult, klimaanlegg ogTV og har tilgang til trådlaust internett.

Shijiazhuang har drygt ti millionar innbyggjarar og er sentrum for eit nytt koronautbrot. Måndag melde Kina om 145 nye tilfelle på landsbasis, og elleve i Hubei-provinsen der byen ligg.

