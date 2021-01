Giuliani blir saksøkt av Dominion

utenriks

Giuliani, den tidlegare New York-borgarmeisteren som fronta Donald Trumps påstandar om omfattande valfusk, blir skulda av Dominion for å ha stått bak «ein virtuell desinformasjonskampanje» mot han, skriv New York Times.

Dominion seier at kampanjen bestod av bevisleg falske skuldingar mot firmaet, delvis for at Giuliani kunne gjere seg sjølv rik. Firmaet krev ei oppreisning på 1,3 milliardar dollar.

Dominion viser til over 50 utsegner frå Giuliani i retten, på Twitter, på podkasten hans og i konservative medium, der han hevda at Dominion var involvert i ein konspirasjon for å overføre stemmer frå Trump til Joe Biden.

Giuliani, som lenge var advokaten til Trump og ein av dei næraste medarbeidarane hans, har komme i hardt vêr på grunn av iherdige forsøk på å omstøyte valet som Biden vann. Nyleg har dei folkevalde i New York formelt bede om at han blir fråteke advokatløyvet.

(©NPK)