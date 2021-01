Fryktar virusmutantane trass søkkande smittetrend i USA

utenriks

– Vi er definitivt på veg nedover, men eg er bekymra for at dei nye variantane vil gi oss endå ei ny vending i slutten av februar eller byrjinga av mars, seier epidemiologen Caitlin M. Rivers ved Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health til New York Times.

8. januar registrerte USA 300.000 nye smittetilfelle. Fredag 22. januar hadde talet falle til 191.000.

Ekspertane har åtvara om at dei ikkje veit kva resten av vinteren og våren vil bringe for USA. President Joe Bidens administrasjon har sagt at dei vil trappe opp vaksinedistribusjonen, men befolkninga blir framleis beden om å bere munnbind og unngå store folkemengder.

Også smittevernrådgivaren til presidenten, Anthony Fauci, er redd for det muterte viruset som no herjar i Storbritannia og deler av Europa.

– Vi må anta at det som no sirkulerer i Storbritannia har ein viss auke i det vi kallar virulens, altså evna til å framkalle større skadde, mellom dei død, sa Fauci på Tv-programmet Face the Nation søndag.

Britiske styresmakter har nyleg gjort funn som tyder på at det muterte viruset har høgare døyelegheit.

– Vi må sjå på dataa sjølv, men vi har all grunn til å tru på dei, seier Fauci.

