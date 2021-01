Fauci: Forskarar har starta prosessen med å oppgradere vaksinen

utenriks

– Vi må verkeleg sørgje for at vi byrjar, og det har vi allereie, å førebu for det dersom det er nødvendig å oppgradere vaksinane, sa Fauci.

– Vi tek allereie steg i den retninga trass i det faktumet at vaksinane vi har no, verkar, sa han.

Den siste tida har virusmutasjonar frå Storbritannia og Sør-Afrika som er meir smittsame, skapt bekymring i verdssamfunnet.

Måndag melder òg vaksineprodusenten Moderna at vaksinen deira truleg er effektiv mot begge variantane. Ein studie viser ingen signifikante endringar i nivået av antistoff i møte med den britiske varianten. Ein betydeleg reduksjon i antistoff vart observert i møte med den sørafrikanske varianten, men nivået er anteke å vere over det som er nødvendig for vern mot covid-19.

Likevel utviklar selskapet ei ny utgåve av vaksinen som kan bli brukt som ein forsterkar.

– Vi gjer det i dag for å vere føre kurven dersom det skulle vere nødvendig, seier Modernas sjefmedisinar Tal Zaks.

Fauci seier òg at han er meir bekymra for den sørafrikanske varianten enn den britiske.

– Eg er ganske overtydd om eit auka alvor på sjølve infeksjonen, som vi verkeleg må halde eit auge med, sa han.

(©NPK)