Eit berg av utfordringar ventar Biden når han skal løfte middelklassen

– Dette er ei prøvingstid, sa president Joe Biden i innsetjingstalen sin onsdag.

Blant prøvingane han snakka om, var angrep mot demokratiet, herjingane til pandemien – og aukande økonomiske forskjellar.

– Joe Biden stiller som presidentkandidat for å byggje opp att middelklassen – og sørgje for at alle blir med denne gongen, står det på valkampsida til Biden.

Middelklassen Joe Biden vaks opp i på 1940- og 50-talet i USA, har vore under kraftig press i mange år. Inntektene og kjøpekrafta til den jamne amerikanaren byrja å stagnere på 1970-talet, skriv Pew Research.

Frå 1979 til 2007 vaks inntektene til den rikaste prosenten av USAs innbyggjarar med 275 prosent, mot berre 40 prosent for middelklassen, ifølgje Kongressens budsjettkontor.

Snuoperasjonen hadde byrja

Gjennom 2010-talet hadde pilene omsider byrja å peike i rett retning. Under Donald Trumps presidentperiode frå 2017 til 2021 auka lønningane raskast for arbeidstakarane med lågast lønningar, noko han sjølv tok mykje av æra for.

Mykje av endringa kom likevel av at ei rekkje delstatar auka delstatsminstelønna si, skriv USA Today. Trump har òg vorte kritisert for å styrkje økonomien med tiltak som auka underskotet på det amerikanske statsbudsjettet.

Uansett årsak opplevde mange amerikanarar økonomiske lyspunkt under Trump. Medianinntekta for amerikanske hushald var i 2019 på sitt høgaste nokosinne. Delen amerikanarar som levde i fattigdom, hadde byrja å falle dei siste åra av Barack Obamas presidentperiode, og fallet heldt fram under Trump. Medan nesten 15 prosent av amerikanarane vart rekna som fattige i 2014, var talet nede i ti prosent i 2019, ifølgje det amerikanske folketeljingsbyrået.

Koronapandemien snudde alt

Så ramma koronapandemien. På fem månader frå juni til november auka fattigdomsraten med 2,4 prosentpoeng, skriv Forbes.

Medan milliardærane og arbeidstakarar med høg inntekt har klart seg bra, har pandemien forverra situasjonen for amerikanarane som hadde minst å rutte med i utgangspunktet. Blant arbeidarane med inntekt under 27.000 dollar i året, var det nesten 20 prosent færre som hadde jobb i oktober enn i januar, skriv The Guardian.

Krisepakken som vart vedteken i slutten av mars, inneheldt mellom anna ei eingongsutbetaling på 1.200 dollar til kvar vaksne amerikanar. Då eingongsutbetalinga var brukt opp, rykt likevel mange amerikanarar tilbake til start. Køane vaks utanfor matsentralar over heile landet, og mange sleit med å betale husleiga.

Vil styrkje økonomien på sikt

USAs nyinnsette president, Joe Biden, må handtere ei rekkje kriser samtidig, og ein av dei mest alvorlege er den økonomiske. For Biden gjeld det både å løyse den umiddelbare krisa, og å på sikt byggje opp ein sterkare økonomi ved å få folk tilbake i middelklassen.

Biden har planar om å doble den føderale minstelønna, auke eit skattefritak for barnefamiliar, auke arbeidsløysetrygda og utvide fleire mellombelse koronaordningar. I tillegg skal han etter planen dele ut 1.400 dollar i eingongsutbetalingar til alle vaksne i USA, på toppen av 600 dollar som Kongressen vart samde om i desember, skriv Wall Street Journal.

Til saman vil tiltaka redusere delen amerikanarar som lever i fattigdom frå 12,6 til 9 prosent, ifølgje ein analyse frå Columbia University. Det betyr at 11 millionar menneske – kor 5 millionar er barn – kan komme seg ut av fattigdom. I tillegg skal Biden prøve å stimulere den økonomiske veksten for å få fleire tilbake i jobb.

Eit hudfargeproblem

Den økonomiske forskjellen i USA er sterkt knytt til etnisitet og hudfarge. Arbeidsløysa for svarte og latinamerikanarar låg i siste kvartal i 2020 på høvesvis 9,9 og 8,7 prosent, mot 5,8 prosent for kvite, ifølgje USAs statistikkbyrå for arbeidsmarknaden. Sjølv då fattigdomsraten fall til ti prosent totalt i 2019, var han meir enn dobbelt så høg for latinamerikanarar og svarte som for kvite.

– Krisene har synleggjort den systematiske rasismen i USA, skreiv Biden om koronapandemien og den økonomiske krisa 11. desember.

Problematikken omfattar fleire ulike område: Mindre enn halvparten av svarte amerikanarar eig sin eigen bustad, mot tre firedelar av kvite. Svarte tener mindre enn kvite sjølv om ein justerer for utdannings- og yrkesforskjellar, skriv USA Today.

– Sjølv om Biden-Harris-administrasjonen har komme med solide forslag for å ta tak i somme former for økonomisk forskjell, må dei gå til rota i sosioøkonomiske forskjellar som rammar svarte for å rette på dei, seier Arisha Hatch, som er nestleiar for aktivistgruppa Color Of Change.

Joe Biden ønskjer å byggje opp att den amerikanske middelklassen. Om han lukkast, blir han truleg meir fargerik og meir likestilt enn før.

