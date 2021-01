Danske fiskarar slit utan tilgjenge til norske farvatn

utenriks

– Det har veldig stor betydning at ein i snart ein månad ikkje har kunna bruke dei tradisjonelle fiskeplassane. Når ein klumpar saman danske og utanlandske fiskebåtar i til dømes Skagerrak og den danske delen av Nordsjøen, er det korkje godt for fiskebestanden eller for økonomien til fiskarane, seier leiar Svend-Erik Andersen i Danmarks Fiskeriforening.

Ein ny fiskeriavtale mellom EU, Noreg og Storbritannia er enno ikkje på plass, og dermed er det avgrensingar i tilgjenget til å fiske i kvarandres farvatn. For eit par veker sidan vart det inngått ein mellombels avtale om gjensidig tilgang til dei ulike delane av Skagerrak.

