utenriks

I ei kunngjering frå Det kvite hus heiter det at transpersonar ikkje lenger vil utsetjast for moglegheita for å bli dimittert på bakgrunn av den seksuelle identiteten sin.

Allereie i det første året som president kunngjorde Trump eit forbod mot at transpersonar kunne tene i det militære.

Opphevinga av forbodet blir støtta av den nye forsvarsministeren i USA, tidlegare general Lloyd Austin.

