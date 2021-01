utenriks

Demokratane bad torsdag etikkomiteen i Senatet om å setje i gang granskinga.

Bakgrunnen er at Hawley og Cruz var sterke motstandarar mot at resultatet av det amerikanske presidentvalet skulle godkjennast i Kongressen. Hawley og Cruz meiner på si side at granskinga er ei partipolitisk hemn og misbruk av den etiske prosessen til Senatet.

Dei demokratiske senatorane meiner ei gransking må til for å verne integriteten, tryggleiken og omdømmet til Senatet.

