utenriks

Vaksinane vart oppbevarte under 40 minusgrader. Frykta er at vaksinane ikkje vil verke ordentleg mot koronaviruset etter kuldesjokket.

1.000 personar har allereie fått første dose av vaksinen som er oppbevart feil, med førebels ukjend effekt. Det er mogleg dei må få ein ny dose 1.

Det var Apoteket AB i Sverige som leverte dei 2.100 dosane av Moderna-vaksinen. Dei har ansvar for temperaturen under utedelingane, og vil no undersøkje kva som gjekk gale.

(©NPK)