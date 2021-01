utenriks

– Eg er glad for å kunngjere at Covax har signert ein avtale med Pfizer/Biontech om opptil 40 millionar dosar av covid-19-vaksinen deira, sa direktør Tedros Adhanom Ghebreyesus i Verdshelseorganisasjonen (WHO) på ein pressekonferanse fredag.

Det er uklart når vaksinane skal leverast.

(©NPK)