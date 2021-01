Karnevalet i Rio avlyst på grunn av korona

utenriks

Årets karneval var i utgangspunktet berre utsett frå februar til juli. Men borgarmeisteren i Rio, Eduardo Paes, seier at han no ikkje ser noka moglegheit for å kunne arrangere det i det heile.

«I augneblinken verkar det ikkje som forholda ligg til rette for å kunne arrangere karnevalet i juli», skreiv han på Twitter torsdag.

Karnevalet er vanlegvis ein turistmagnet og ei viktig økonomisk inntekt for landet.

Brasil er eitt av landa som er hardast ramma av pandemien, med 214.000 koronarelaterte dødsfall og meir enn 8.6 millionar smitta. Dei starta vaksinasjonen måndag.

(©NPK)