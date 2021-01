Farc varslar namnebyte i Colombia

utenriks

Fredsavtalen frå 2016 la til rette for at Farc ikkje lenger skulle vere ei geriljarørsle, men eit politisk parti.

– Det var vanskeleg for oss å behalde Farc-namnet, ikkje fordi vi angra på det, eller for at det gjorde oss skamfulle over noko, men fordi det var som Farc at vi tok del i ein væpna konflikt, i krig, sa leiar Rodrigo Londoño, også kjent som Timotsjenko, torsdag.

Han medgav at konflikten førte til mykje smerte og la til at namnet Farc er nært knytt til blodige hendingar.

Eit nytt namn blir venta å bli kunngjort seinare denne månaden, opplyste han torsdag.

(©NPK)