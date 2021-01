FN: Over to millionar fordrivne i Sahel

utenriks

– UNHCR ber om at den vedvarande valden i Sahel opphøyrer. Valden har for første gong fordrive over to millionar innanfor landets eigne grenser, seier talsmann Borsi Tsjesjirkov i ei pressemelding.

Ifølgje FN-organet er den humanitære innsatsen farleg overbelasta i regionen, som omfattar Burkina Faso, Tsjad, Mali og Niger. Samfunna som tek imot dei fordrivne, er på brestepunktet.

Regionen er ramma av ei rekkje kriser, inkludert væpna konfliktar, ekstrem fattigdom, dårleg mattryggleik, klimaendringar og koronapandemien.

– Den ekstreme sårbarheita i Sahel er blottlagd av verknadene av at folk er fordrivne som følgje av omfattande og grufull vald utført av væpna opprørar og kriminelle gjengar, seier Tsjesjirkov.

Han seier andre land må hjelpe Sahel-landa med å ta tak i dei underliggjande årsakene og dessutan styrke skular og sjukehus i regionen. Mange av desse er stengde som følgje av valden.

Talet på internt fordrivne er meir enn firedobla frå 490.000 i 2019. Over halvparten av dei internt fordrivne er i Mali. Det er òg over 850.000 personar – brorparten av dei frå Mali – som har flykta til andre land i Sahel-regionen.

